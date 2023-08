Vanaf 1 september twee nieuwe real life games in verlaten loods aan het station van As: “De oude wagons in de loods werden in de game verwerkt”

Bibberen en beven tussen een sekte van treinfanaten of het mysterie van de familie Ferom ontrafelen: binnenkort kan het allemaal in één van de verlaten treinloodsen in As. Partner Entered lanceert er vanaf september twee ‘real life games’, één voor volwassenen en één voor kinderen. “Dit is een van de vele activiteiten die meer leven naar de oude site moet lokken”, zegt burgemeester van As Tom Seurs (VOLUIT!).