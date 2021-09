Beruchte ‘swastikafontein’ aan gemeentehuis verdwijnt: “We gaan het plein helemaal vergroenen”

Hasselt Politiezo­nes uit hele land naar ‘Police Drone Day’ in Hasselt: “Technolo­gie wordt steeds belangrij­ker in politiewer­king”

14 september Op initiatief van de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) vindt vandaag voor het eerst de ‘Police Drone Day’ plaats op het vliegveld Aero Kiewit in Hasselt. Liefst 180 werkkrachten van politiezones en hulpverleningsdiensten over heel het land trokken erheen om expertise en informatie uit te wisselen. “Een absolute noodzaak, want het laatste jaar werden we gebombardeerd met vragen over drones en de werking errond”, aldus de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.