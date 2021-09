Beruchte ‘swastikafontein’ aan gemeentehuis verdwijnt: “In de plaats komt een waterpartij waar kinderen zullen kunnen spelen”

Dilsen-Stokkem Dancinguit­ba­ter niet vervolgd voor bedreigen Van Ranst: “Teleurge­steld? Het is wat het is”

9 september Gunter Vanderhoven, de uitbater van Alphorn in Dilsen-Stokkem, zal niet strafrechtelijk vervolgd worden nadat hij Van Ranst bedreigde op sociale media. Het parket seponeert de zaak. Van Ranst had hem aangeklaagd nadat er onder meer over ‘een kogel’ werd gesproken. Volgens de procureur was er nochtans voldoende bewijs om Vanderhoven te vervolgen, maar hij houdt het bij een waarschuwing.