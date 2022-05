BELOOFD IS BELOOFD. Hoeveel geld wordt er in de Pauwengraaf gepompt? Daalt de kansarmoede in Maasmechelen? En wanneer wordt zaal Jagersborg nu gerenoveerd?

maasmechelenDe bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren zeven beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Maasmechelen, de ‘hoofdstad’ van het Maasland dat wel floreert qua toerisme, maar héél wat kansarme gezinnen telt. De politie wacht er al jaren op een gloednieuw kantoorgebouw en De Nieuwe Bunders lijken dan eindelijk ontwikkeld te gaan worden. Of niet?