Beelden tonen hoe gebouw van fitnesszaak in Maasmechelen instort

Het incident gebeurde omstreeks 19.30 uur in BodyRock Gym, een kine- en osteopathiezaak waar Filip Hermans en Roel Weerts ook fitnessactiviteiten aanbieden. Voormalig TVL-presentactrice Annemie Ramaekers is manager in het bedrijf. “Een toren in ons gebouw, waar vooral de spinninglokalen liggen, is ingestort”, vertelt Annemie. “Hoe dat gebeurd is, daar hebben we op dit moment het raden naar. Het gebouw is nog maar drie jaar oud, dus dit zou niet mogen gebeuren. Maar we hebben nu onze architect en aannemer gecontacteerd, die dat zullen proberen te achterhalen.”