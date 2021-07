Automobiliste belandt in kanaal, horeca-uitbater en klant springen water in om drenkeling te redden

Christiaan Bemelmans baat langs het jaagpad van het kanaal pop-upbar The Prohibition Bar uit. De klanten op het terras hadden een plons gehoord en zagen toen dat er een auto in het kanaal lag. “Ik kwam uit de bar gelopen en zag de auto in het kanaal liggen en mensen er meteen naartoe snellen", zegt Christiaan. “Iemand vanop het terras liep er ook naartoe. We hebben onze kleren uitgedaan en sprongen het kanaal in. We zwommen naar de wagen toe en zagen een oudere vrouw zitten met een hoofdwonde. We hebben geprobeerd de auto, die nog op het wateroppervlak dreef, naar de oever te duwen. Ondertussen probeerden we ook de vrouw te kalmeren en haar zo snel mogelijk uit de auto te krijgen. De hulpdiensten waren al verwittigd en zij hebben het dan overgenomen.”