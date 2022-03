Autodief op heterdaad betrapt in Maasmechelen

Genk RESTOTIP. Claudia en Pino van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ kiezen voor authentiek Italiaans restaurant in Waterschei: “We combineren het met onze job”

Eind januari openden Claudia (32) en haar vader Pino Guarraci (61) hun restaurant ‘Pino en Claudia’ in het centrum van Waterschei. Het duo werd bekend van het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ en maakt met deze zaak hun droom waar. “We zijn enkel in het weekend open omdat we ook onze vast job blijven behouden”, vertelt Claudia. Lees hier alles over onze restotips in Limburg.

4 maart