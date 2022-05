ASSISEN. Wetsarts en deskundigen over dood van Silvio Aquino: “Zeven schoten afgevuurd met twee verschillende vuurwapens”

Oudsbergen/MaasmechelenWetsarts en deskundigen hebben dinsdag een beschrijving gegeven van de zeven schoten die op 27 augustus 2015 met twee vuurwapens afgevuurd werden in het hoofd en in de romp van Silvio Aquino. Een van die schoten werd gelost toen het slachtoffer al op de grond lag. Ook de dodelijke doorschotwonde in de borst, waar ‘uitvoerder’ Samson Hudorovic (22) aan overleed, kwam aan bod.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Dr. Joke Wuestenbergs, wetsarts van het UZ Leuven, voerde op 28 augustus 2015 een autopsie uit op het lichaam van Silvio Aquino. Ze stelde zeven schottrajecten vast: vijf in het hoofd en twee in de romp. Vier schottrajecten door het hoofd lagen in dezelfde richting aan de rechterzijde van het gelaat, voornamelijk ter hoogte van de hals. Een schottraject onder het linkeroog was afwijkend en verliep quasi horizontaal en rechtdoor het hoofd onder het linkeroog. “Het is plausibel dat dit schot gelost werd toen Silvio Aquino al op de grond lag”, verduidelijkte de wetsarts. “Het hoofd kan toen gedraaid zijn. Dit duidt dus niet noodzakelijk op de verplaatsing van de schutter of de aanwezigheid van een tweede schutter.”

Mogelijk op de knieën

Aanklager Boyen vroeg de wetsarts of het ook mogelijk was dat Silvio Aquino, zoals Dragisa Hamidovic verklaard had, op de knieën zat toen hij dat ‘executieschot’ incasseerde. “Dat is inderdaad mogelijk”, bevestigde Weustenberg.

De twee schottrajecten in de romp van het slachtoffer, door de rechterflank en in de rechterborst, verliepen volgens de wetsarts niet in dezelfde richting. “Dat kan wel wijzen in de richting van een tweede schutter. Ofwel moet de schutter nog van positie veranderd zijn.”

Zowel de schoten in het hoofd als in de romp, waarvan een schot ook de buikslagader raakte, kunnen tot het overlijden van Silvio Aquino hebben geleid. “Meerdere schoten komen daarvoor in aanmerking”, klonk het besluit.

Volledig scherm Silvio Aquino werd op 27 augustus 2015 doodgeschoten op de Sint-Hubertuslaan in Opglabbeek. © Borgerhoff

De wetsarts toonde tijdens haar presentatie beelden van elke schotwonde van het slachtoffer. Voor de familie Aquino was dat een heel pijnlijke confrontatie. Weduwe Silvia L., die gisteren nog in de assisenzaal getuigde hoe ze zelf slachtoffer werd van de gijzeling, was vandaag voor het eerst niet aanwezig op het assisenproces. In de beschuldigdenbank keek niemand naar de beelden en gingen de hoofden van de Hamidovic-clan naar beneden. Sandro Hamidovic (52), die tijdens zijn verhoor vorige week bekende dat hij de schoten op Silvio Aquino loste, staarde wezenloos naar de vloer. Beschuldigde Martino Trotta sloeg - onderuit geschoven op zijn stoel - de handen voor de ogen.

Overlevingskans

Nadien beschreef wetsarts Wouter Van de Bogaert de autopsie die hij op 29 augustus 2015 uitvoerde op het lichaam van Samson Hudorovic. De stiefzoon van oudste broer Sandro Hamidovic, een stevig gebouwde jonge kerel van 22 jaar, werd door Silvio Aquino tijdens de ‘fout gelopen ontvoering’ op 27 augustus 2015 met een afgenomen wapen neergeschoten en goed een half uur later door zijn kompanen achtergelaten op de A73 in Roermond. Samson overleed door een doorschotwonde, met een inschotwonde vooraan in de borst onder het sleutelbeen en een uitschot in de linkerbovenrug. Het schot raakte een belangrijk bloedvat, waardoor de linkerborstholte gevuld werd met 1,8 liter bloed, en veroorzaakte ook een klaplong. “Een urgent medisch ingrijpen had de overlevingskansen van deze man verhoogd”, besloot Van de Bogaert. “Er is geen zekerheid dat hij het dan wel zou gehaald hebben, maar zijn kansen op overleven zouden op zijn minst wel vergroot zijn.”

Met list in mortuarium

Beschuldigde Sandro Hamidovic, vader van het slachtoffer, had op dat ogenblik al een tijd de assisenzaal verlaten omdat het hem te veel werd.

Wetsarts Van de Bogaert rondde af met de resultaten van een CT-scan die hij nog had laten uitvoeren van het lichaam van Samson Hudorovic, nadat een Aquino-broer zich in september 2015 samen met twee anderen via een list toezicht had verschaft tot het mortuarium in het UZ Leuven. “Er is nagegaan of er vreemde voorwerpen in of rond het lichaam konden worden vastgesteld, maar dat was niet het geval”, besloot de wetsarts.

Volledig scherm Samson Hudorovic werd achtergelaten op de A73 bij de Roertunnel bij Roermond. © ANP

Dr. Jan De Ceuster, deskundige ballistiek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, beschreef nadien dat er op Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen op 27 augustus 2015 vijftien schoten afgevuurd werden met twee verschillende vuurwapens. “Het betrof twee pistolen kaliber 9mm Para, vermoedelijk van het type Sig Sauer en Beretta.” In het lichaam van Silvio Aquino werden vier kogels en enkele kogelfragmenten teruggevonden. “Het kogelfragment onder het hoofd van Silvio Aquino werd door een ander wapen afgevuurd dan de kogels aangetroffen in het lichaam.”

9 tot 17 patronen

Op vraag van voorzitter Jo Daenen bevestigde de wapendeskundige dat er in de twee vermelde merken vuurwapens, afhankelijk van het type, 9 tot 17 patronen kunnen geladen worden. Beschuldigde Sandro Hamidovic verklaarde zelf dat hij gebruik maakte van een 9mm semiautomatisch Beretta-vuurwapen. “Dat betekent dat de kogels manueel moeten geladen worden en dat het wapen nadien gewapend moet worden voor het afgevuurd kan worden”, verduidelijkte De Ceuster nog.