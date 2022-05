ASSISEN. Vermeend opdrachtgever Martino Trotta jaagt Aquino's de kast op: “Ik heb niets met deze zaak te maken”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier .

Contact tussen Trotta en Hamidovic

De speurders zagen in hun onderzoek mogelijke contacten tussen Trotta en Hamidovic in Antwerpen. Hamidovic bleek zich ook in Zutendaal te bevinden, de woonplaats van Trotta. Dat bleek uit telefonie-onderzoek. Er waren ook verplaatsingen van Trotta naar Antwerpen. Voorzitter Daenen vroeg Trotta of hij iets te zeggen had op die bevindingen. Daarop reageerde hij als volgt:

“Er is niets van waar. Toen ik in Antwerpen zat, zat ik in een ander gebied. Ik had contact met een Alex. Hoeveel zendmasten zijn er in Antwerpen? Daar wil ik graag uitleg over. Het kan correct zijn, maar ik moet het eerst aan mijn advocaat vragen. Het dossier is opgebouwd via gegevens van informanten en niet door de speurders. Ik ging naar Antwerpen voor die horloges. Samson was daar en misschien soms de vader. Nouri was daar zeker ook. Ik heb dat toestel in handen van Nouri gegeven op 23 april 2015. Samson zei dat de vader in Frankrijk was,” aldus Trotta die dus naar een Nouri verwees. Die persoon is echter nooit aangetroffen in Antwerpen. Nouri zou een fictief persoon zijn, waarmee Sandro Hamidovic bedoeld werd.