ASSISEN. Verdediging ziet feiten als diefstal met geweld: “Het was nooit Trotta zijn bedoeling dat Silvio het leven zou laten”

OudsbergenOp de vijftiende dag van het assisenproces in Tongeren over de dood van Silvio Aquino op 27 augustus 2015 mochten dinsdag de advocaten van de verdediging de spits afbijten met hun pleidooien. Advocaat Tim Smet, die de vermoedelijke opdrachtgever Martino Trotta verdedigt, ziet de feiten als een diefstal met geweld met verzwarende omstandigheden en doodslag.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Die doodslag rekende hij toe aan de Bosnische clanleider Sandro Hamidovic en mogelijk nog twee anderen, Dragisa en Nebusha. In de visie van Smet was het de bedoeling dat de vier leden van de Hamidovic-clan Silvio Aquino en zijn vrouw zouden meenemen. Ze zouden dan naar hun woning in Maasmechelen rijden om er binnen te geraken en om er geld en juwelen te stelen. Het gebruikte geweld vormt volgens de verdediging een verzwarende omstandigheid.

“Intentie om te doden komt van Hamidovic”

“De nieuwe intentie tot doden is ontstaan in het hoofd van Sandro, nadat Silvio op zijn stiefzoon Samson had geschoten. De intentie veranderde in die afstand van 300 meter op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen”, aldus advocaat Smet, die het ook had over de juridische kwalificatie die op het dossier kleefde. Er was immers een verwijzingsbeslissing inzake moord en de gijzeling met de dood tot gevolg op 27 augustus 2015 en de poging tot gijzeling op 6 augustus 2015.

“Ik meen dat aan de jury eerst de vragen over moord moeten gesteld worden”, ging Smet verder. “Ik ga ook bijkomende vragen laten stellen inzake de diefstal met geweld en de doodslag. De intentie tot doden is er aanvankelijk niet. Men wil Silvio levend. Er was bij niemand de bedoeling te schieten. Dragisa zei dat Sandro het plan had bedacht. Martino Trotta was niet op de hoogte van alle elementen van het plan. Niemand heeft verklaard dat Trotta bij de besprekingen aanwezig was.”

“Trotta wilde Aquino niet dood”

“Trotta heeft gewoon iemand aangesproken die als dief bekend stond. Hij had dan wel verteld dat er bij Silvio veel geld te rapen viel en hij had de woning aangewezen, maar het was nooit Trotta zijn bedoeling dat Silvio het leven zou laten. Sandro calculeerde in zijn eigen plan in dat men wilde vermijden dat er geweld zou gepleegd worden. Daarom dat ze een voertuig gebruikten dat op een politiewagen zou lijken”, aldus nog advocaat Smet.

