ASSISEN. Speurders sommen bezwarende elementen voor vermeende opdrachtgever Martino Trotta op maar die blijft ontkennen: “getuigen in mijn nadeel werden betaald door de Aquino’s”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

De speurders gaven een overzicht van de twaalf verhoren van Martino Trotta, die zich op het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino moet verantwoorden als vermeende opdrachtgever van de mislukte ontvoering van de jongste Aquino broer op 27 augustus 2015. Nadat Trotta in 2016 in de cel belandde, probeerde de politie vijfenveertig uur lang meer te weten te komen van de ex-restauranthouder in Zutendaal, die ook betrokken was in drugshandel maar zelf vooral focuste op zijn handel in Italiaanse specialiteiten. “Ik ben geen opdrachtgever. Ik heb aan niemand iets gevraagd en ik heb van niemand schrik”, klonk het samenvattend. Ook toen de speurders hem confronteerde met de politionele informatie die ze via informanten hadden ontvangen dat hij Silvio Aquino een lesje had willen leren nadat hij zich geript had gevoeld door een drugsdeal, bleef hij alles betwisten. “In Maasmechelen heerst een omerta,” verduidelijkte Trotta zijn kijk op de zaak. “De getuigen die verklaringen in mijn nadeel afleggen worden betaald door de Aquino’s.”

In een beeldfragment van een verhoor dat in de assisenzaal getoond werd, versprak Martino Trotta zich toen hij de naam van beschuldigde Sandro noemde in het kader van een ruil van een Rolex-horloge, terwijl hij tot dan toe ontkend had dat hij de oudste Hamidovic broer van in de gevangenis kende. Ik bedoelde ‘de zigeuner’ klonk het nadien en daarmee beëindigde hij ook zijn verhoor omdat hij het beu was. Speurders confronteerde Trotta ook met zijn ‘een-op-een gsm’ die in de BMW van beschuldigde Sandro werd teruggevonden, maar ook dat veegde Trotta zonder veel verduidelijking van tafel.

Opmerkelijke factor

De speurders schetsten een opmerkelijke tijdlijn op basis van politionele informatie uit andere dossiers. In de zomer van 2012 leerde Sandro Hamidovic, de oudste broer van de Hamidovic-clan, Martino Trotta kennen in de gevangenis in Antwerpen. Op 25 april 2013 zou Silvio Aquino een kogelbrief ontvangen hebben in zijn brievenbus in opdracht van Trotta. Op 13 november 2014 was er de home-invasion bij zus Aquino, waarbij een van de overvallers de volledige naam van de man van zus Aquino noemde. Iets waardoor de familie Aquino dadelijk de link legde met Martino Trotta, de enige die hem zo noemde. Een zekere Alex uit Antwerpen, die bevriend was met Martino Trotta, contacten met hem onderhield over ‘horloges’ en zelf ook had vastgezeten in een drugsonderzoek, verklaarde aan de politie dat hij in mei 2015 was klemgereden door gemaskerde overvallers met politie-armbanden die hem twee uur lang ontvoerden, terwijl in zijn woning geld, juwelen en dure horloges gestolen werden. En op 27 augustus 2015 werd de fout gelopen ontvoering van Silvio Aquino op een gelijkaardige wijze uitgevoerd. “Een opmerkelijke factor in die tijdslijn is Martino Trotta”, besloot speurder John V. van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.

Tim Smet, advocaat van Trotta, haalde hard uit naar de aangehaalde pistes. “Werd er door die Alex uit Antwerpen aangifte gedaan van die overval?”, vroeg hij. Dat gebeurde niet, bevestigde de speurders.

Vuurwerk

Martino Trotta wilde niet meewerken aan een polygraaftest, omdat hij dat onbetrouwbaar vond. “Ik wil snel een proces, want dat gaat vuurwerk geven,” gaf hij in de gevangenis nog mee aan zijn verhoorders. Tot nu toe zorgden alleen zijn mede-beschuldigden voor enig vuurwerk door tijdens hun verhoren net voor en op het assisenproces in Tongeren bekentenissen af te leggen over de fout gelopen ontvoering van Silvio Aquino. Zo bekende Sandro Hamidovic, de oudste broer van de Hamidovic-clan, afgelopen maandag dat hij op 27 augustus 2015 de schoten op Silvio Aquino loste. En hij wees ook Martino Trotta aan als de opdrachtgever van de ontvoering. Trotta zelf blijft staalhard ontkennen en geeft verder weinig of geen antwoorden.

Maandag ronden de speurders de uiteenzetting van hun onderzoek af en starten de getuigenverhoren. Ook Silvia L., de echtgenote van Silvio Aquino die op 27 augustus 2015 zelf ook slachtoffer werd van de gijzeling maar net voor de moord op haar man kon ontsnappen, komt dan aan het woord.