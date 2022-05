ASSISEN. Speurder op moordproces Silvio Aquino: “Dragisa (43) heeft door zijn bekentenis voor een domino-effect gezorgd”

Oudsbergen/MaasmechelenCase-officer Dimitri K. van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg benadrukte dat Dragisa Hamidovic (43) door zijn bekentenissen na zijn eerder toevallige arrestatie in het Spaanse Blanes op 31 augustus 2021 voor de doorbraak zorgde in de moordzaak van Silvio Aquino: “Hij was de dominosteen, die de andere dominostenen heeft doen vallen, en dat is nog een understatement.”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Vijfde beschuldigde Dragisa Hamidovic (43) werd op 31 augustus 2021 eerder toevallig gearresteerd in het Spaanse Blanes. De politie was opgeroepen wegens geluidsoverlast op een feestje en kon daar de op een na oudste broer van de Hamidovic-clan, die toen al zes jaar gezocht werd voor de moord op Silvio Aquino, oppakken. Op 7 oktober 2021 werd de veertiger overgeleverd aan België. “Als ik een metafoor moet gebruiken voor Dragisa, dan zou ik hem de dominosteen noemen,” schetste case-officer Dimitri K. van de Federale Politie Limburg de doorbraak in de zaak rond het moordproces op Silvio Aquino. “Door de verklaringen die hij toen afgelegd heeft, heeft hij de andere dominostenen doen vallen. Hij heeft voor een domino-effect gezorgd. En dat is nog een understatement.”

Volledig scherm SIlvio Aquino werd op 27 augustus 2015 klemgereden en doodgeschoten op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen © De redactie

In zeven uitgebreide verhoren vertelde Dragisa in de gevangenis van Lantin spontaan 28 uur lang hoe de ontvoering van Silvio Aquino, die 400.000 tot 500.000 euro losgeld zou opleveren, gepland en uitgevoerd werd en wat er op 27 augustus 2015 fout liep. Oudste broer Sandro Hamidovic (52) had de tip gekregen over de goed gevulde kluis in de woning van Silvio Aquino. Hij had ook de wijze van uitvoering bepaald. Een eerste poging om Silvio te ontvoeren op 6 augustus 2015 werd afgebroken. Op 27 augustus 2015 voerden Sandro Hamidovic (52), zijn twee zoons Samson (22) en Nebusha (36) en zijn broers Bosko (40) en Dragisa (43) de ontvoering van Silvio Aquino wel uit.

Sandro en Dragisa hadden als oudste broers de vuurwapens in handen. Volgens Dragisa liep het die dag fout toen Silvio erin slaagde om te ontsnappen aan zijn belagers op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen en enkele honderden meters wegvluchtte van zijn klemgereden voertuig. In een gevecht slaagde Silvio Aquino erin het wapen van Dragisa afhandig te maken, waarna hij Samson, de stiefzoon van Sandro, neerschoot. Nadien loste Sandro de schoten op Silvio. Dragisa slaagde erin het vuurwapen terug uit de handen van Silvio te slaan. In zijn eerste verhoren wist Dragisa niet zeker of ook Nebusha met dat wapen in de richting van Silvio shoot. Nadien herinnerde hij zich wel dat dat gebeurde. En dat leverde heel wat kritiek op van Nadia Lorenzetti, de advocaat van Nebusha (36).

Volledig scherm Van links naar rechts beschuldigden Martino Trotta, Sandro Hamidovic, Bosko Hamidovic, Dragisa Hamidovic en Nebusha Pavlovic © Dalemans / Belga

Losgeld of kluis

Dragisa ging over tot de bekentenissen omdat hij zichzelf niet veilig voelde. Want Sandro legde de schuld voor de dood van zijn zoon Samson, die neergeschoten werd met zijn afgenomen wapen, bij hem. Na zijn verklaringen in oktober, november en december vorig jaar volgde ook de bocht van de andere beschuldigden. Nebusha Pavlovic (36) bevestigde de versie van het mislukt ontvoeringsplan van Silvio Aquino. Alleen sprak hij niet van losgeld maar van een kluis die in de woning van Silvio zou gekraakt worden. Hij ontkende ook dat hij schoten op Silvio Aquino loste. “Sandro en Dragisa hebben ons in de problemen gebracht”, draaide hij de rol van de tweede schutter om.

Ook broer Bosko, die op de uitkijk had gestaan, bekende net voor de start van het assisenproces nog zijn betrokkenheid. En maandag volgde dan ook oudste broer Sandro Hamidovic. Hij wachtte tot zijn verhoor op het assisenhof in Tongeren om toe te geven: “Ik heb de schoten op Silvio gelost.” Hij wees ook Martino Trotta (62) aan als zijn tipgever voor de overval. “U moet nu de waarheid zeggen en fertig”, maande hij woensdag de ex-restauranthouder uit Zutendaal nog aan. Trotta zelf, die het proces onder uitgeschoven op zijn stoel volgt en herhaaldelijk de handen voor de ogen slaan, blijft ontkennen dat hij iets met de feiten te maken heeft. Vijfenveertig uur werd Trotta verhoord door de speurders. Toen de politie voor het eerst bij hem aanbelden op 27 oktober 2015, ‘zette hij het op een lopen’, omdat hij bang was dat hij vermoord ging worden. ‘Silvio was de beste’ klonk het. “Trotta praatte in al die verhoren veel maar zei weinig,” klonk het samenvattend.

Polygraaftest

Over de uiteenlopende versies van beschuldigden Dragisa (43) en Nebusha (36), die naar elkaar wijzen als de tweede schutter van de schoten op Silvio Aquino, gaf case-officer Dimitri K. nog het volgende mee. “De versies zijn wat ze zijn. Wij weten ook niet wat dan de waarheid is.” Hij gaf wel nog mee dat Dragisa Hamidovic op 10 december vorig jaar een polygraaftest onderging. “Op de vraag of hij de schoten op Silvio Aquino loste, antwoordde hij negatief. Uit de test resulteert dat dat geen leugenachtige reactie was.” Beschuldigde Nebusha Pavlovic (36) die door Dragisa als tweede schutter werd aangewezen, besliste samen met zijn advocaat om geen leugendectortest af te leggen