ASSISEN. “Sandro’s vervalste documenten waren zo goed nagemaakt dat de collega’s van de federale politie ze wilden gebruiken voor opleidingsdoeleinden”

Oudsbergen/MaasmechelenVoor de onderzoekers naar de moord op Silvio Aquino was het niet makkelijk om de verdachten in beeld te krijgen omdat ze aliassen of valse identiteiten gebruikten. Doordat de overleden uitvoerder en Sandero’s stiefzoon Samson Hudorovic op de A73 in Roermond achtergelaten werden, wist de politie dat ze in Antwerpen moesten zijn, meer bepaald in het appartement van Sandro op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Hier stelde de politie vast dat de clan Hamidovic op 1 september 2015 op de vlucht geslagen was.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

In het garagecomplex op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Sint-Jansstraat in Borgerhout stonden drie exclusieve wagens: een rode Ferrari, een Audi RS5 van Samson en een BMW M5 van Sandro Hamidovic. Onderzoek wees uit dat de rode Ferrari op 30 augustus 2015 vertrok en later niet meer opgemerkt werd. Het voertuig bleek verkocht voor 121.000 euro, terwijl op de verkoopsovereenkomst een valse naam van Sandro Hamidovic prijkte. De leden van de Bosnische clan Hamidovic ondernamen vervolgens een rit vanuit Antwerpen via Brussel en Nijvel naar Frankrijk.

Een van de twee voertuigen viel in panne. Er werd in paniek gebeld om snel een vervangvoertuig te regelen. Ze belden kennissen op om het appartement aan de Turnhoutsebaan te kuisen. Die kennissen vroegen waar de leden Hamidovic naartoe waren. “Ik ga niks zeggen over de telefoon. F,” zei Sandro en vermoedelijk werd daarmee Frankrijk bedoeld. Tijdens de observatie aan Sandro’s appartement zagen we op 2 en 3 september verhuizers bezig. In afgeluisterde telefoongesprekken wees Sandro op het belang om het appartement te kuisen. Dat moest best rond middernacht gebeuren en ze moesten producten zoals sprays gebruiken om allerlei sporen, zoals vingerafdrukken, op te kuisen. Op 5 en 6 september 2015 volgde dan een huiszoeking maar die bleek negatief. Er waren geen elementen gevonden die rechtstreeks aan de feiten in Oudsbergen gelinkt zijn”, aldus de speurder.

In het appartement lag wel nog een lidkaart van het casino in Oostende met een valse naam van Sandro, waar hij in een korte periode 60.000 euro had vergokt. Ook Sandro’s vrouw bleek in Oostende een lidkaart te hebben maar volgens Sandro was dat om hem te controleren, want zij ging mee zodat Sandro niet met andere vrouwen zou optrekken. Wegens agressief gedrag en vandalisme werd zijn lidmaatschap geschrapt. “Sandro beschikte over een Bulgaars paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het bleken valse stukken te zijn. Ze waren zo goed nagemaakt dat de collega’s van de federale politie op de luchthaven vroegen of ze de exemplaren konden krijgen als ze na inbeslagname werden vrijgegeven. Ze wilden die gebruiken voor opleidingsdoeleinden”, vertelde onderzoeker Carl Deckers.

