ASSISEN. Sandro Hamidovic over het onderzoek naar de moord op Silvio Aquino: “Ik heb enorm respect voor het werk van de speurders”

Oudsbergen/MaasmechelenVandaag werd in Tongeren het onderzoek naar de moord op Silvio Aquino (41) voorgesteld. Zo kwam onder meer de arrestatie van de beschuldigde Sandro Hamidovic aan bod. Samen met Bosko Hamidovic werd hij op 16 oktober 2015 gearresteerd in een luxeresort in het Zuid-Franse Mandelieu-la-Napoule. Bosko gaf zich zonder slag of stoot over, maar Sandro ondernam toch nog een vluchtpoging.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Uiteraard gebruikte Sandro Hamidovic een valse identiteit om het huurcontract voor zijn verblijf in het resort te regelen. “Bij de inval van de Franse politie ondernam Sandro nog een vluchtpoging. Hij opende een raam en gooide een stoel naar de politiemensen die buiten stonden. Daarna drong hij het aanpalende appartement binnen. Via het venster probeerde hij te vluchten, maar hij werd onderschept. Hij droeg een baard en was blootvoets”’ vertelde speurder Deckers.

Op het proces deed de politie ook de arrestatie van Dragisa Hamidovic eind augustus 2021 uit de doeken. In het Spaanse Blanes was een politiecontrole aan de gang maar de agenten stelden in de buurt nachtlawaai vast van een feestje. Toen ze daar aanbelden, bleek Dragisa er te wonen. De man stond geseind als op te sporen.

Respect voor de speurders

Sandro Hamidovic wilde aan iedereen in de assisenzaal nog iets zeggen. “Ik heb enorm respect voor het werk van de speurders. Ik heb vertrouwen in hen. Het kan wel zijn dat ze hier en daar iets vergeten zijn. Met betrekking tot de lidkaarten van de casino van Oostende hebben ze een foto van mijn vrouw getoond, maar de foto van mijn zoon had er ook bij moeten staan. Het is belangrijk dat de jury dat weet, want hij ging soms ook mee naar het casino. Ik wil de jury er attent op maken dat er in bepaalde details waarheden verscholen zitten”, aldus Sandro.

Veel ontevredenheid in de zaal

Na bepaalde delen van het onderzoek krijgen de advocaten van de voorzitter de gelegenheid om vragen te stellen aan de speurders. De raadslieden van de verdediging lieten wel al hun ongenoegen blijken omdat de voorzitter hen iedere keer zegt dat de antwoorden op vragen over bepaalde aspecten pas later in de presentatie aan bod zullen komen. Zo vroeg advocaat Tim Smet voor de vermeende opdrachtgever Martino Trotta opheldering in verband met een gsm waarin een contact met de letter “M” stond. Trotta’s raadsman wilde weten wanneer Sandro deze gsm had gekregen en of de letter “M” naar Martino verwees. De advocaten zijn ook ontevreden dat de speurders niet iedere keer snel een antwoord kunnen geven op hun vragen over onderdelen uit het dossier dat ruim 40.000 pagina’s telt. De raadslieden verwijzen naar bepaalde processen-verbaal, terwijl de speurders die stukken ook niet meteen kunnen bovenhalen.

Lees ook