ASSISEN. Proces rond moord Silvio Aquino van start met verhoogde veiligheidsmaatregelen: twee juryleden willen afhaken

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met vijf in het zwart geklede mannen die zich voordoen als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino T. (62) uit Zutendaal en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood tot gevolg van Silvio Aquino, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino.. Lees alles over de zaak in ons dossier.