ASSISEN. Hoogspanning op proces rond moord Silvio Aquino: beschuldigde daagt familie uit door met vinger keel over te snijden

Tongeren/Oudsbergen/MaasmechelenVoor het hof van assisen in Tongeren is vandaag het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino gestart, en dat leverde al meteen de nodige hoogspanning op. Vermoedelijke opdrachtgever Martino Trotta en vier vermeende uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor de moord op de jongste broer van de Aquino’s, die in Oudsbergen met zeven kogels werd neergeschoten, en de gijzeling van Silvio Aquino en van zijn vrouw Silvia. Sandro Hamidovic, de oudste van de Bosniërs, zat nog maar net op zijn stoel of hij daagde de Aquino familie in de zaal al uit met een gebaar waarbij hij met de vinger de keel oversnijdt.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met vijf in het zwart geklede mannen die zich voordoen als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino T. (62) uit Zutendaal en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood tot gevolg van Silvio Aquino, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Volledig scherm Het Vrijthof voor het hof van assisen in Tongeren bij de start van het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino © Sebastien Smets

Meteen hoogspanning op het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino in Tongeren, al was het maar een fractie van een seconde. Met een lach op het gezicht maakte beschuldigde Sandro Hamidovic (52), net nadat hij binnengeleid was in de assisenzaal en zijn advocaten Dimitri de Beco en Jessica Florizoone een hand had gegeven, snel een keeloversnijdend gebaar richting de familie Aquino, die als burgerlijke partij in de zaal aanwezig was. “De familie heeft dit wel degelijk opgemerkt,” bevestigt hun advocaat Philip Daeninck. Ik heb dit gemeld aan de procureur-generaal en er zal een proces-verbaal van worden opgesteld.”

Volledig scherm Het Vrijthof in Tongeren/Slachtoffer Silvio Aquino © BELGA/De redactie

Dat voor dit assisenproces heel wat extra veiligheidsmaatregelen zouden genomen worden, was al lang voor aanvang duidelijk, en ook niet onterecht, zo bleek al snel. Het plein voor het gerechtshof werd volledig afgesloten door de politie en in de buurt zijn zeker een 50-tal agenten aanwezig. Iedereen die het gerechtsgebouw wil betreden moet een metaaldetector passeren. Omdat er op dit proces met vijf beschuldigden, verschillende tolken en veel burgerlijke partijen uit de Aquino familie en hun advocaten heel wat plaatsen moeten voorzien worden in de assisenzaal zelf, is een extra relaiszaal voorzien op de benedenverdieping. Via een live videoverbinding op drie schermen wordt in die tweede zaal alles rechtstreeks in beeld gebracht voor pers en publiek.

Volledig scherm Voorzitter Jo Daenen, tweede van rechts, zijn twee assessoren en links aanklagers Patrick Boyen en Cedric Stuyck. © Mine Dalemans

De weduwe van Silvio Aquino, zijn twee kinderen, broers Antonio, Pasquale en Raf en twee zussen zijn vandaag zelf aanwezig op het proces. Zij worden onder meer bijgestaan door hun advocaten Philip Daeninck, Bert Partoens, Raan Colman en Mathieu Oosterbosch. Tim Smet, advocaat van vermeende uitvoerder Martino T. gaf vandaag, voor aanvang van het proces, alvast mee dat zijn cliënt zijn onschuld staande houdt. Na de arrestatie van beschuldigde Dragisa Hamidovic in augustus vorig jaar, volgden wel al bekentenissen van enkele vermeende uitvoerders. Het plan om Silvio Aquino op 27 augustus 2015 te ontvoeren voor 500.000 euro losgeld zou die dag volledig fout gelopen zijn. Ook Samson, de stiefzoon van Sandro Hamidovic, kwam daardoor om het leven.

Vlak nadat voorzitter Jo Daenen het proces met enige vertraging geopend had, bleek dat er een probleem was met enkele juryleden. Het eerste plaatsvervangende jurylid daagde niet op. Het zevende effectieve jurylid wilde ontheven worden van zijn taak omdat hij als zelfstandig zaakvoerder net een groot meerjarig contract had binnengehaald. “Als ik deze opdracht door mijn taak als jurylid de komende vier weken niet kan opvolgen, zou dat voor mij financieel zwaar doorwegen,” motiveerde de man zijn verzoek. Cedric Stuyck had begrip maar wilde toch dat de man zijn opdracht als jurylid zou verderzetten. “U heeft voor de jurysamenstelling voldoende tijd gehad om eventuele bezwaren te formuleren,” benadrukte hij. Voorzitter Jo Daenen besliste niet veel later dat de man toch verder moet blijven zetelen als jurylid.

Volledig scherm Beschuldigden Martino T., Sandro H., Bosko H., Dragisa H. en Nebusha P. © Dalemans / Belga

Vermoeden van onschuld

Elk van de beschuldigden wordt in de assisenzaal geflankeerd door twee veiligheidsagenten. Martino T. antwoordde wat stamelend in het Italiaans op de standaardvragen over zijn identiteit: ‘Ik ben een restauranthouder uit Maaseik.” ‘Diamanthandelaar’ Sanro H., geboren in Sarejevo, klonk zelfverzekerder en gaf in een mengeling van Nederlands en Duits antwoord. Zijn broers Dragisa en Bosko en ‘stiefzoon’ Nebusha, die meegaf dat hij staatloos is en zelf niet weet waar hij geboren is, maakten gebruik van hun tolk.

Voorzitter Jo Daenen gaf bij aanvang nog een boodschap mee aan de jury. “Het is niet omdat deze vijf met handboeien en handboeien zijn binnen geleid, dat ze schuldig zijn. Er moeten genoeg bewijzen zijn. Zolang dat niet het geval is, is er een vermoeden van onschuld.” Hij verwees naar het strafdossier op de tafel achter hem, 40.000 pagina’s telt. “Er is een strafonderzoek gevoerd, er zijn voldoende bezwaren tegen de beschuldigden om hen voor het hof van assisen te brengen maar bezwaren zijn nog geen bewijzen.”

Volledig scherm Silvio Aquino werd op 27 augustus 2015 doodgeschoten op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen © Borgerhoff

Ontvoering

Nadien startte Cedric Stuyck met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Die telt, samen met het addendum dat na de arrestatie van Dragisa Hamidovic werd opgesteld, 128 pagina’s. In die akte geeft hij een overzicht van het onderzoek rond de moord van Silvio Aquino gevoerd werd, met ondermeer getuigenverklaringen, telefonie-onderzoek, verslagen van deskundigen en verhoren van de beschuldigden.

Martino Trotta is altijd blijven ontkennen dat hij de opdrachtgever zou geweest zijn van de moord op Silvio Aquino in augustus 2015. Na de arrestatie van Dragisa Hamidovic op 31 augustus vorig jaar, in Spanje, heeft de Bosniër wel bekentenissen afgelegd. Het zou de bedoeling geweest zijn om samen met zijn kompanen Silvio Aquino op 27 augustus 2015 te ontvoeren voor 500.000 euro losgeld. Ook een tweede beschuldigde bevestigde die verklaring aan de speurders. Zeer tegen de zin van Sandro Hamidovic, de oudste van de Bosnische familieclan, die zijn broer tijdens de inleidende zitting al luidop een verrader noemde. Zijn zoon Samson werd tijdens de ‘mislukte ontvoering’ van Silvio op 27 augustus 2015 ook dodelijk getroffen en overleed nog diezelfde dag.Of de beschuldigden tijdens dit assisenproces bij hun verklaringen blijven, zal later vandaag duidelijk worden. Dan zal voorzitter Jo Daenen hen verhoren.