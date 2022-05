ASSISEN. Familie Aquino voerde parallel onderzoek naar moord op Silvio: “Er werden heel wat bedreigingen geuit”

Oudsbergen/Maasmechelen ASSISEN. Sandro Hamidovic verlaat de assisen­zaal na beelden van zijn overleden stiefzoon Samson

De familie Aquino werd dinsdagvoormiddag geconfronteerd met harde beelden van hun broer Silvio, die met vijf schotwonden in het hoofd en twee in de borst op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen in een plas bloed lag. In de namiddag verliet Sandro Hamidovic, de oudste broer die gisteren bekende dat hij de schoten op Silvio loste, de assisenzaal nadat beelden van zijn overleden zoon Samson werden getoond.

