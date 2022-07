Amper 25 en Limburger Gianmarco draait op Tomorrowland tussen de allergrootsten der aarde: “Wil graag met Rocco Granata samenwerken”

Neeroeteren DE LEUKSTE ZOMERBAR. Bar 99 in Neeroete­ren: “Vernoemd naar ons geboorte­jaar”

In Neeroeteren aan de Bosbeek, vlak naast de eeuwenoude Klaaskensmolen, kan je sinds deze zomer Bar 99 vinden. De gloednieuwe zomerbar wordt uitgebaat door drie vrienden uit Neeroeteren van geboortejaar 1999. “Een kleine maand voor opening kregen we de goedkeuring en zijn we erin gevlogen", vertellen Jef Brouwers, Jonas Geelen en Gijs Gabriëls. We lieten ons onderdompelen in een idyllisch, zomers sfeertje.

19 juli