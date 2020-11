Agent schiet op agressieve Maasmechelaar (30) die op politie wil inrijden

Bree Nieuwe planning voor centrumwer­ken: “Zoveel mogelijk gelijktij­dig uitvoeren”

19 november De lockdown heeft het stadsbestuur van Bree doen besluiten om zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren, opdat middenstand, horeca en klanten zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Dat betekent dat de eerdere planning wordt aangepast. Zo zal onderaannemer APK komende zaterdag 21 november doorwerken om zo goed mogelijk op schema te kunnen blijven. Momenteel is men al bezig aan de nutswerken in de Opitterstraat (einde voorzien op 17 maart) en werken in de Hoogstraat (einde voorzien op 15 februari). Op 7 december start werf nummer 3 aan het Vrijthof, anderhalve maand vroeger dan gepland. In het voorjaar volgen dan de Augustijnerstraat en Merisstraat om dan maart te kunnen aansluiten op de Kloosterstraat. De timing voor de werken in de Gerdingerstraat en in de Nieuwstadstraat wordt later gecommuniceerd.