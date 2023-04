Agent geschorst na hardhandig optreden tegen 16-jarige verdachte in Maasmechelen: “Geschopt en geslagen in het gezicht”

As KIJK. “Een trein blijft toch de heilige graal voor graffiti­spui­ters”: artiesten nemen wagons aan het station van As onder handen

In As staan 2023 en 2024 volledig in het teken van graffiti en andere street art. Startschot wordt dit weekend gegeven tijdens Off the Tracks, een festival waarbij 20 kunstenaars zich laten gaan op de geparkeerde wagons. “We krijgen niet vaak de gelegenheid om treinen te bespuiten, dus dit is een buitenkans.”