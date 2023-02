“150 vrijwilligers zijn hier continu in de weer”: zes camions aan hulpmiddelen vertrekken vanuit Maasmechelen naar Turkije

Hasselt Uitbrei­dings­wer­ken aan Kapermolen­park in Hasselt starten in maart: “Gedaan met uitzicht op geparkeer­de wagens”

Vanaf maart gaan de uitbreidingswerken van het Hasseltse Kapermolenpark van start. De verharding tussen het Jessa Ziekenhuis en het CCHA verdwijnt, waarna het park wordt doorgetrokken tot de Elfde-Liniestraat. In totaal krijgt het park er zo 30.000 vierkante meter bij, bovenop de al bestaande 30 hectare. “Vaak horen we dat het park nog ‘te kaal’ is. Met een speciale ‘etageboom’ is dat probleem straks opgelost”, zegt bevoegde schepen Derya Erdogan (RoodGroen+).

