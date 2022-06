1.000 handtekeningen tegen verhuizing van bewoners Schietskuil, ook burgemeester reageert: “Een oude boom herplant je niet zomaar”

MaasmechelenDe actiegroep in sociale woonwijk Schietskuil in Eisden heeft 1.000 handtekeningen verzameld via een petitie. Ze klagen de noodgedwongen verhuizing aan van bewoners die – in sommige gevallen – bijna 50 jaar in de wijk wonen. Of de handtekeningen als krachtig wapen kunnen dienen, is iets anders. Maar burgemeester Raf Terwingen (CD&V) vindt alvast dat woonmaatschappij Maaslands Huis uitzonderingen op de regel moet kunnen maken.