Zware woningbrand in Neeroeteren: bewoners in veiligheid

Hasselt RESTOTIP. Croque ‘n Roll in Hasselt: “Geitenkaas, gerookt spek of met een arrabiata sausje: hier gaan we véél verder dan de gebruike­lij­ke kaas en hesp”

Zot van croques, maar mag het een keertje creatiever? Dan hebben de Hasselaren geluk, want zij kunnen sinds kort terecht in de nieuwe vestiging van Croque ‘n Roll op de Fruitmarkt. Zaakvoerder Brian Bollen (43) verrast zijn klanten daar met liefst 20 verschillende versies van de krokante boterham, telkens vernoemd naar bekende artiesten uit de muziekwereld. “Wordt het een hartige Mick Jagger of een smeuïge Lenny Kravitz met geitenkaas? You name it”, lacht Bollen. Wij proefden alvast met plezier.

26 januari