“Zussen Harlindis en Relindis brachten kunst én cultuur naar het Maasland”: Nog hele zomer heuse kunstroute in Maaseik met ommegang in september

Maaseik is historisch gezien één van de meest belangrijke steden in Limburg. De kiem voor de verspreiding van het christendom in de Lage Landen ontsproot er in de 8ste toen de ouders van Harlindis en Relindis een kerkje laten bouwen in Aldeneik, in die tijd niet meer dan een eikenbos aan de Maas. Men bouwde er een klooster bij - mogelijk de eerste ooit in de Lage Landen - en de zussen werden na hun overlijden in 870 al snel heilig verklaard. Het klooster trok bewoning aan, Aldeneik bleek geboren, en velen eeuwen later kwam groeide de stad Maaseik uit voort.