Zoon deelt kopstoten uit aan eigen moeder in horecazaak en vlucht

Maaseik/Genk Tafelschui­mer slaat een dag na feiten in Genk toe in Maaseik

De tafelschuimer die afgelopen week betrapt werd in Genk na 225 gelijkaardige feiten heeft opnieuw toegeslagen. Amper een dag nadat hij in een brasserie elf zware bieren dronk en iets at, deed hij hetzelfde in Den Cleynen Keyser in Maaseik. “Het was nochtans een opvallend vriendelijke man”, lacht uitbater Bart Teuwen. “Alleen heel spijtig dat de politie hier niet harder tegen optreedt.”

25 maart