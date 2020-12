Woonzorgcentrum Maaspoorte sluit de deuren na zeventien positieve coronatesten

Gent/Zelzate/Genk/Luik/Geel ArcelorMit­tal onderzoekt of het zelf medewer­kers kan vaccineren met coronavac­cin, Marc Van Ranst acht kans klein dat grote bedrijven onderdeel worden van vaccinatie­stra­te­gie

22 december Staalgigant ArcelorMittal is in nauw overleg met de overheid om te kijken of het een rol kan spelen in de vaccinatiestrategie. Zo wordt onderzocht of het zijn 5.000 werknemers op de werkvloer kan vaccineren. Viroloog Marc Van Ranst acht de kans klein dat grote bedrijven ook daadwerkelijk een rol zullen spelen in de vaccinatiestrategie. “In het huidig scenario zullen er nooit voldoende vaccins tegelijkertijd ter beschikking zijn om een heel bedrijf te vaccineren.”