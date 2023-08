Weer zoekactie naar Elke Wevers in Zuid-Willemsvaart Maaseik

In Voorshoven aan de Zuid-Willemsvaart is vanmorgen om 10.00 uur een zoekactie gestart onder leiding van een onderzoeksrechter. Of er al iets gevonden is, is niet duidelijk. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke link met Elke Wevers. Zij is vermist sinds december 2010.