WEER. Vanochtend kans op helder weer in Maaseik

voetbal JPL/CPL Tweeling­broers Wouter (Patro Eisden) en Ruben (Westerlo) Corstjens genieten na van succesjaar en blikken vooruit: “Er komen nieuwe uitdagin­gen aan”

Wouter en Ruben Corstjens hebben een boerenjaar achter de rug. Wouter kende een absoluut topseizoen met Patro. De Eisdense kapitein vierde de titel en maakt zich ondertussen klaar voor de Challenger Pro League. Tweelingbroer Ruben deed niet onder. In zijn eerste trainersjaar promoveerde hij met Houtvenne meteen naar de tweede amateurklasse. In het nieuwe seizoen gaat hij aan de slag in het scoutingsteam van KVC Westerlo. “We gaan geen uitdagingen uit de weg”, klinken beide broers in koor.