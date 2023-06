WEER. Vanochtend kans op bewolking in Maaseik

Man valt nieuwe partner van ex aan: “Ze at van twee walletjes en dat kon hij geen plaats geven”

Een man uit Maasmechelen weet vandaag of hij van de rechter een “sterk signaal” krijgt nadat hij de breuk met zijn vrouw maar niet verwerkt kreeg. ‘Niet verwerkt krijgen’ betekende in deze zaak dan ook dat hij zijn ex bleef belagen en er zelfs mee dreigde om haar met zuur te overgieten. Maar ook haar nieuwe partner kwam in het vizier van de beklaagde. En hier bleef het niet bij bedreigingen.