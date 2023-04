WEER. Overwegend bewolkt weer in Maaseik vanochtend

FUTSAL BARRAGEWEDSTRIJD RED DEVILS Has­selt-goa­lie Dries Vrancken pakt twee strafschop­pen en helpt de Red Devils Futsal aan zege in barragedu­el tegen Hongarije: “Mijn moment gegrepen”

De Belgium Futsal Red Devils wonnen woensdagavond hun thuiswedstrijd van de barrageduels tegen Hongarije met 2-1. Beide teams waren elkaar waard en knokten tot in de slotminuut voor de zege. Marvin Ghislandi (België) en Droth (Hongarije) zorgden voor een billijke 1-1 ruststand. In de tweede helft ging het opnieuw op en neer met wel de betere kansen voor de Belgen. De treffer van Rahou leek beslissend. Maar het was uiteindelijk Full Hasselt doelman Dries Vrancken die zich tot matchwinnaar mocht kronen. In de absolute slotfase stopte hij een tienmeter en een strafschop. “Of ik speciaal op strafschoppen train? Ik heb prima reflexen en dat scheelt een stuk”, straalde een immer vriendelijke en bescheiden Dries Vrancken.