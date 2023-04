WEER. Kans op bewolking in Maaseik vanochtend

Update “Opgelucht? Ja, maar we gaan er niet beter van slapen”: duo opgepakt na ho­me-invasion bij zeventi­gers

Drie maanden na een overval op een koppel zeventigers in Neerwinden, zitten twee verdachten in de cel. Maar dat brengt de slachtoffers zelf maar weinig troost. “Ik vergeet nooit het moment waarop ik die kap over mijn hoofd kreeg, en dacht dat ik elk moment het schot zou horen.”