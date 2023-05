WEER. In Maaseik zo goed als helder weer vanochtend

Vilvoordse uitgever lanceert Taalflip: “Originele speldoos voor wie Nederlands leert”

Het aantal kinderen en jongeren met een andere thuistaal dan het Nederlands neemt in Vlaanderen elk jaar toe. Uitgeverij Boeklyn, het geesteskind van Vilvoordenaar Peter Schoenaerts, komt daarom op de proppen met de speldoos Taalflip. Het doel: de taalverwerving op een speelse manier stimuleren. Scholen en gezinnen kunnen met deze doos aan de slag voor iedereen die Nederlands als tweede taal leert, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, maar eigenlijk ook als volwassene.