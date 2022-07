“We moesten inwoners Heppeneert bijna ‘met harde hand’ evacueren, want niemand vertrok vrijwillig”: één jaar na de grillen van de Maas heeft men vooral veel geleerd

“De inwoners van Heppeneert meenden dat men hen wel zou komen redden indien de dijk zou breken, maar niets was minder waar.” Burgemeester Tollenaere (Open Vld) van Maaseik is voorzichtig als hij de woorden uitspreekt, maar tegelijk eerlijk, hart op de tong zoals hij intussen gekend is. De dramatische tol in de Ardennen vorige zomer overstijgt de Maasoverstroming in Limburg volledig, maar dat men aan veel erger is ontsnapt, is een jaar later nog duidelijker.