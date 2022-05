Voertuig brandt volledig uit

Hasselt ZIEN. PXL-studenten en bedrijven nemen het tegen elkaar op in AI-racewed­strijd op Corda Campus

Vrijdagmiddag was de Hasseltse Corda Campus voor de tweede keer het strijdtoneel van ‘Race to the Future’, de wedstrijd van MCU Cars aangedreven door... artificiële intelligentie. Corda Campus, PXL-Digital en PXL-Voka Young & Strong sloegen de handen opnieuw in elkaar voor deze spectaculaire race, waarbij studenten en bedrijven met een passie voor IT en technologie het tegen elkaar opnamen.

13 mei