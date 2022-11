Vier shetlanders doodgebeten in natuurgebied in Maaseik, burgemeester reageert: “Ik had er nog voor gewaarschuwd”

Genk Leerlingen Don Bosco Genk geven goede voorbeeld en lezen tijdens Voorlees­week voor aan jonge medeleer­lin­gen

Vorige week stond in heel Vlaanderen volledig in het teken van voorlezen en dat hebben ze in middelbare school Don Bosco in Genk maar al te goed begrepen. De oudste leerlingen van de derde graad haalden hun beste inleving naar boven om voor te lezen voor hun jongere medestudenten. En dat allemaal met één doel: lezen opnieuw leuk te maken.

9:05