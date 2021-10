Verkeerd vaccin? Geen cruise dan. Pechvogel Willy (71) mag niet op boottocht door Caraïben: “Amerika blijft reizigers weigeren die AstraZeneca kregen”

Peer Vier Roemenen opgepakt wegens mogelijke foltering in huis in Peer

7 oktober De onderzoeksrechter in Hasselt heeft donderdag vier Roemenen aangehouden op verdenking van gewelddadige feiten in een woning in de Pieter Breugellaan in Kleine-Brogel (Peer). Mogelijk gaat het om een gijzeling met foltering, waarbij iemand gewond is geraakt. Het parket weigert voorlopig elke vorm van communicatie.