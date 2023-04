Vergeetachtige dame belt politie voor ‘gestolen handtas’

Na polemiek in Bosland: géén effect op RivierPark Maasvallei

Het RivierPark Maasvallei is één van de regio’s in Vlaanderen die meedingt om de titel van Landschapspark binnen te halen. Na de polemiek in Bosland dat een Nationaal Park wil worden, waarbij een aantal gemeenten uit de race stappen, deden we een rondvraag in het Maasland.