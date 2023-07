Verbreding A2 in Limburg pakt miljoenen duurder uit dan gedacht

Ontdek 75 Vlaamse Meesters voortaan ‘op hun plek’: van houten beeld van On­ze-Lie­ve-Vrouw in Tongeren tot Mariareta­bel in Bocholt

Toerisme Vlaanderen wil mensen uit de hele wereld aanzetten om naar Vlaanderen te komen en hier Vlaamse Meester op hun plek te bewonderen. De campagne werd vanmorgen in de basiliek van Tongeren voorgesteld waar één van de bijzondere kunstvoorwerpen te bezichtigen is op de plek waar het ooit voor gemaakt is. “Zoveel belangrijke stukken zijn in de loop der jaren verhuisd naar musea in bekende kunststeden, maar hier, in kerken of kastelen, leer je ze écht kennen”, zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen.