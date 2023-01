Twintiger riskeert 1 jaar cel nadat hij met drugs betrapt wordt in zijn wagen: “hij trilde omdat hij net was gaan fitnessen”

De agenten die het voertuig van de twintiger in januari aan een controle onderwierpen, merkten op dat de jonge bestuurder zenuwachtig was. Naarmate de controle vorderde, werd de man steeds zenuwachtiger. In zijn voertuig vonden de verbalisanten 53 gram cannabis en een aantal gripzakjes. In zijn gsm stonden ook een aantal berichten die wezen op verkoop.

Tijdens een huiszoeking in de woning van J. (21) werd 87 gram hasj aangetroffen en 2 enveloppen met 3.800 en 24.500 contant geld. “Dat geld is afkomstig van een levensverzekering van een oom’,” verklaarde J. “En de drugs in mijn auto zat in een rugzak die een vriend had achtergelaten in mijn voertuig. Ik koop samen drugs met hem.” De aanklager geloofde die versie niet, verwees bijkomend naar de verklaring van een afnemer, die bevestigde dat hij al twee jaar cannabis kocht van J. en vorderde een celstraf van een jaar.

Geen winst

“Het klopt dat mijn cliënt trilde tijdens de verkeerscontrole maar dat was omdat hij net was gaan fitnessen,” pleitte de advocaat van J. “De drugs die in zijn woning zijn gevonden, zijn van hem. Die in zijn auto niet. Hij kocht samen met enkele vrienden drugs maar heeft nooit winst gemaakt en er was ook geen externe verkoop.” De advocaat vroeg opschorting van straf en de vrijgave van het cash geld dat in beslag werd genomen. “Mijn cliënt is in behandeling gegaan, werkt en heeft nu de sociale controle van zijn ouders.”

Vonnis volgt op 1 februari.

