Twee vijftiger betrokken bij aanrijding aan Ophovenstraat

Opoeteren Fietser (67) overleden nadat hij met elektri­sche fiets tegen openzwaai­end portier rijdt

De man die dinsdag zwaargewond raakte bij een ongeval met zijn elektrische fiets in Opoeteren is woensdag overleden in het ziekenhuis. De 67-jarige inwoner van Neeroeteren kwam ten val in de Neeroeterenstraat, nadat hij tegen de deur van een auto was gereden.

13:56