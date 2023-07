Tientallen meisjes gedwongen tot maken van seksvideo’s, zaak kwam door uitzending Klokhuis aan het rollen

IN BEELD. Tongerse portretfo­to­graaf Bert Daenen huldigt Kronings­baar­den met expo ‘Barba Coronium’

Opvallend veel Tongenaren lopen tegenwoordig met een wel erg lange baard rond en dat is geen toeval. Elke zeven jaar laat een groep toegewijde mannen hun baarden maandenlang groeien voor de Kroningsfeesten. Tongenaar en portretfotograaf Bert Daenen legde de mooiste exemplaren vast op beeld en goot ze in een expo. ‘Barba Coronium' is tijdens de hele Kroningsweek te bewonderen in de Sint-Ursulakapel in het Begijnhof. “Het zou best kunnen dat ik van deze expo een zevenjaarlijkse traditie maak", vertelt Bert Daenen.