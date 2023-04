Temperatuur stijgt in Maaseik

KIJK. Damhert raakt verstrikt in voetbal­goal: Natuurhulp­cen­trum moet dier bevrijden

Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek moest vanochtend in alle vroegte uitrukken voor een bijzondere interventie. In een veld van verschillende hectaren groot raakte een damhertbok verstrikt in het net van een voetbalgoal. Het dier werd gelukkig uit zijn benarde situatie bevrijd.