Storm na ‘wolvenaanval op wandelaar’ gaat nog niet liggen: “Mensen opruien met fake news, da’s geen taak van een burgemeester”

Maaseik“Een kritische noot over de wolf wordt niet geduld: dat verontrust me”, zegt burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld), nadat hij had opgeroepen om “voorzichtig te zijn in het bos”. Een wandelaar beweert immers dat hij door een wolf is gebeten. Jan Loos van Welkom Wolf gaat in de tegenaanval. “Het is niet omdat jij een probleem hebt met wolven, dat er een probleemwolf is.”