Stagiair (17) overlijdt na arbeidsongeval op bouwwerf in Opoeteren: “Zelden iemand zo gemotiveerd gezien”

De jongeman die school liep aan het Atlascollege in Genk was sinds december aan de slag bij het bewuste bouwbedrijf. De Genkenaar volgde de richting Ruwbouw Duaal Leren in de afdeling Techniek en Innovatie. “Hij was zeer gedreven en deed dit werk goed en graag. Dat zie je niet vaak meer bij jongeren”, klinkt het bij het bedrijf. “We zijn allemaal erg aangedaan. Het onderzoek moet meer duidelijkheid scheppen over wat er mis is gelopen.”