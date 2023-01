Spookrijder op A2 op de vlucht met dreumes op achterbank

De politie was onderweg na een melding dat twee mensen op de Markt in Echt geld probeerden af te troggelen van mensen.

Ondanks zijn protest werd de verdachte aangehouden. Dat was omdat, naar later bleek, de 20-jarige Ierse vrouw geen ID kon tonen. „Tot onze schrik zat er ook nog een 1-jarige dreumes zonder gordel op de achterbank”, aldus de politie. „Op het bureau namen wij contact op met de crisisdienst Jeugd, want bij mama of papa in de cel was natuurlijk geen optie.”