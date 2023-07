Roma-zigeuners veroordeeld tot drie jaar cel voor diefstallen: “Het is helemaal niet logisch dat zij leefden van diefstallen”

Twee jonge dievegges van 19 en 21 jaar oud zijn door de strafrechtbank veroordeeld tot een zeer strenge celstraf omdat ze twee woningdiefstallen pleegde in Scherpenheuvel en Maaseik. Dat ze zelf aanhaalden dat dit in de Roma cultuur niet ongebruikelijk is, speelden duidelijk in hun nadeel. En dat leidde tot tranen tijdens de uitspraak.