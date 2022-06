“Regel naast de BBQ en DJ óók een weerplan voor uw straatfeest deze zomer”: Weerman Ruben Weytjens over het leren omgaan met noodweer

Oudsbergen Vliegtuig­bom uit Tweede Wereldoor­log ontdekt bij werken

Bij werken aan de N76 in Oudsbergen werd een vliegtuigbom uit de tweede wereldoorlog ontdekt. “Het betrof een Duitse vliegtuigbom. De bom had een betonnen omhulsel, doordat staal schaars was aan het einde van de tweede wereldoorlog”, zegt Marco Goossens (CD&V), burgemeester van Oudsbergen. “Er was op geen enkel moment gevaar voor de omwonenden. De bom werd meegenomen door DOVO en zal ontmanteld worden.”

16 juni