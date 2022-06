“Regel naast de barbecue en dj óók een weerplan voor uw straatfeest deze zomer”: Weerman Ruben Weytjens over het leren omgaan met noodweer

Brugge/Gent/Antwerpen/Hasselt Russen riskeren tot 30 maanden cel voor diefstal van dure merkkledij

Drie mannen en twee vrouwen uit Rusland riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 30 maanden voor hun aandeel in elf winkeldiefstallen. Ze stalen dure merkkledij in Brugge, Antwerpen, Gent en Hasselt. De gestolen stukken werden nadien te koop aangeboden in de winkel van één van hen.

13 juni