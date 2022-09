Prijzen voor huizen in Maaseik stijgen, appartementen worden goedkoper

voetbal vierde provinciale D Bestuur van Lindeboys Leut geeft na vijftig jaar de fakkel door aan de jeugd: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”

In het seizoen 1974-75 sloot Lindeboys Leut officieel aan bij de KBVB. De bestuursploeg die in de beginjaren de club leidde, gaf afgelopen weekend de fakkel door. Een enthousiaste jongerenploeg onder leiding van de nieuwe voorzitter Peter Vranken neemt de clubwerking over. Afgelopen weekend werd de oude bestuursploeg in de bloemen gezet. Voorzitter Chrit Rutten, secretaris Jos Ostach, penningmeester André Gielkens en accommodatie-verantwoordelijke Jean Prenen werden door een erehaag van 115 jeugdspelers met veel dankbaarheid uitgewuifd.

