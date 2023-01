Prijzen voor huizen en appartementen in Maaseik stijgen

Hasselt Minister Weyts investeert 2,7 miljoen euro in Hasseltse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert om en bij 2,7 miljoen euro in het Virga Jessecollege en de Provinciale Middenschool in Hasselt. “Als we de energiefactuur voor de scholen willen verlagen, zijn er aanpassingen nodig. Wij zijn verheugd dat onze minister dit met gerichte investeringen in Hasselt blijft aanpakken”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

12 januari